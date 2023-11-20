Обвиняемый в убийстве школьницы и её мамы в Екатеринбурге подросток был трезв
- РИА Новости
Об этом пишет E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его словам, школьник действовал хладнокровно и расчётливо. Наносил удары ножом не хаотично, а целился по жизненно важным местам.
Убийство девочки он объяснил ревностью, убийство её мамы — корыстными мотивами и желанием скрыть первое преступление.
Ранее источник RT сообщил, что 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней девушки и её матери в Екатеринбурге, мог совершить преступление на почве ревности.