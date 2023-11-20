Обвиняемый в убийстве школьницы и её мамы в Екатеринбурге подросток был трезв

В крови 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей 14-летней подруги, её 61-летней матери, а также их собаки, был трезв, в его крови не было найдено ни наркотиков, ни алкоголя.

Об этом пишет E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, школьник действовал хладнокровно и расчётливо. Наносил удары ножом не хаотично, а целился по жизненно важным местам.

Убийство девочки он объяснил ревностью, убийство её мамы — корыстными мотивами и желанием скрыть первое преступление.

Ранее источник RT сообщил, что 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней девушки и её матери в Екатеринбурге, мог совершить преступление на почве ревности.