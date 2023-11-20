RT в Telegram
Подпишись

Обвиняемый в убийстве школьницы и её мамы в Екатеринбурге подросток был трезв

Короткая ссылка
В крови 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей 14-летней подруги, её 61-летней матери, а также их собаки, был трезв, в его крови не было найдено ни наркотиков, ни алкоголя.
Обвиняемый в убийстве школьницы и её мамы в Екатеринбурге подросток был трезв
  • РИА Новости

Об этом пишет E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, школьник действовал хладнокровно и расчётливо. Наносил удары ножом не хаотично, а целился по жизненно важным местам.

Убийство девочки он объяснил ревностью, убийство её мамы — корыстными мотивами и желанием скрыть первое преступление.

Ранее источник RT сообщил, что 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней девушки и её матери в Екатеринбурге, мог совершить преступление на почве ревности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить