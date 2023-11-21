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Экс-гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» освободили от наказания в виде лишения свободы

Экс-гендиректора «Зимней вишни» выпустили на свободу из-за здоровья

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Пресс-служба Мариинского городского суда заявила, что бывший генеральный директор торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Надежда Судденок была освобождена от наказания в виде лишения свободы из-за ухудшения здоровья. Женщина была осуждена по делу о пожаре на 13 лет и четыре месяца колонии.
Экс-гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» освободили от наказания в виде лишения свободы
  • РИА Новости

Как указали ТАСС в суде, медицинский диагноз Судденок входит в перечень заболеваний, «препятствующих отбыванию наказания осуждённых к лишению свободы». При этом её состояние якобы значительно ухудшилось.

«Судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в медико-санитарной части №42 ФСИН России указали, что не могут лечить женщину в месте отбывания наказания по ряду причин, включая отсутствие нужных условий и лицензии. Чем именно Судденок заболела — не уточняется.

Ранее руководителя тушения пожара Андрея Бурсина приговорили к шести годам заключения, а начальника пожарного караула Сергея Генина — к пяти годам по делу о пожаре в ТЦ.

Подробнее — в материале RT.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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