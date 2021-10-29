Пожарный Сергей Генин осуждён на пять лет по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Заводский районный суд приговорил начальника пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерова Сергея Генина по делу о пожаре в «Зимней вишне» к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Генин обвиняется в «халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц».

По версии следствия, при пожаре Генин направил подчинённых по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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