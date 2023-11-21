Песков: у Кремля нет данных о госнаградах для Адама Кадырова
- РИА Новости
Таким образом он ответил на вопрос, будет ли Кремль награждать Адама Кадырова.
«Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Адама Кадырова наградили орденом «За служение религии Ислам».
Также ему вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане.
В ноябре сыновья Рамзана Кадырова получили высший орден парламента Чеченской Республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).