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Песков: у Кремля нет данных о госнаградах для Адама Кадырова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о том, чтобы сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама представляли к каким-либо государственным наградам.
Песков: у Кремля нет данных о госнаградах для Адама Кадырова
  • РИА Новости

Таким образом он ответил на вопрос, будет ли Кремль награждать Адама Кадырова.

«Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Адама Кадырова наградили орденом «За служение религии Ислам».

Также ему вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане.

В ноябре сыновья Рамзана Кадырова получили высший орден парламента Чеченской Республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

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