Сыну Кадырова вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Об этом Кадыров написал в Telegram.

«Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич (Коков, глава КБР. — RT) принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова Адама орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Коков лично вручил Адаму Кадырову награду во вторник, 7 ноября.

Ранее Адаму Кадырову вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане.