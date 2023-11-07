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Сыну Кадырова вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

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Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».
Сыну Кадырова вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом Кадыров написал в Telegram.

«Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич (Коков, глава КБР. — RT) принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова Адама орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Коков лично вручил Адаму Кадырову награду во вторник, 7 ноября.

Ранее Адаму Кадырову вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане.

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