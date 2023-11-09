Министр Дудаев: сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что сыновья главы республики Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам награждены высшим орденом парламента «Даймехкан Сий» (Честь Отечества).

В своём Telegram-канале он назвал трёх братьев примером для подрастающего поколения.

«С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учёбе, спорте и в общественной деятельности!» — написал министр.

По словам Дудаева, Ахмат, Эли и Адам стремятся служить интересам Родины, а общество знает их как отважных молодых людей.

Ранее Адаму Кадырову вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».