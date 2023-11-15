Сын Кадырова Адам награждён орденом «За служение религии Ислам»
Об этом написал в Telegram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Искренне поздравляю… начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена «За служение религии Ислам» I степени», — заявил он.
Награду вручил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев на Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов».
Ранее сообщалось, что сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова получили высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).