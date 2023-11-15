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Сын Кадырова Адам награждён орденом «За служение религии Ислам»

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров награждён орденом «За служение религии Ислам» I степени.

Об этом написал в Telegram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю… начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена «За служение религии Ислам» I степени», — заявил он.

Награду вручил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев на Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов».

Ранее сообщалось, что сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова получили высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

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