Сын Кадырова Адам награждён орденом «За служение религии Ислам»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров награждён орденом «За служение религии Ислам» I степени.

Об этом написал в Telegram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю… начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена «За служение религии Ислам» I степени», — заявил он.

Награду вручил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев на Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов».

Ранее сообщалось, что сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова получили высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).