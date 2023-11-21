Неопределённость на новом месте работы вызывает стресс у большинства россиян

Россияне назвали стрессовые факторы, мешающие адаптации на новом месте работы. Так, треть опрошенных (36%) заявили, что в такой ситуации их больше всего нервирует отсутствие чётких инструкций и правил.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование платформы микрообучения Skill Cup.

Также 17% опрошенных испытывают стресс, если на новой работе не проводят обучение и не знакомят с компанией. У 15% респондентов вызывает тревогу отсутствие понимания результатов, которых ждёт от них руководство. Для 16% источником переживаний служит необходимость запоминать большой объём новой информации.

Половина респондентов (50,4%) назвали срок в неделю достаточным для адаптации на новом месте работы. Для 40% россиян требуется 2—3 недели, а каждый десятый адаптируется в течение трёх месяцев.

Освоиться на работе быстрее помогают чёткие инструкции и понимание своих задач, сказали 70% респондентов. Ещё 19% считают необходимым пройти обучение без отрыва от работы, а 10% для успешной адаптации стараются подружиться с коллегами.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» рассказал, что учителя не могут постоянно «быть в ресурсе».