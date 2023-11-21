RT в Telegram
Подпишись

Неопределённость на новом месте работы вызывает стресс у большинства россиян

Короткая ссылка
Россияне назвали стрессовые факторы, мешающие адаптации на новом месте работы. Так, треть опрошенных (36%) заявили, что в такой ситуации их больше всего нервирует отсутствие чётких инструкций и правил.
Неопределённость на новом месте работы вызывает стресс у большинства россиян
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование платформы микрообучения Skill Cup.

Также 17% опрошенных испытывают стресс, если на новой работе не проводят обучение и не знакомят с компанией. У 15% респондентов вызывает тревогу отсутствие понимания результатов, которых ждёт от них руководство. Для 16% источником переживаний служит необходимость запоминать большой объём новой информации.

Половина респондентов (50,4%) назвали срок в неделю достаточным для адаптации на новом месте работы. Для 40% россиян требуется 2—3 недели, а каждый десятый адаптируется в течение трёх месяцев.

Освоиться на работе быстрее помогают чёткие инструкции и понимание своих задач, сказали 70% респондентов. Ещё 19% считают необходимым пройти обучение без отрыва от работы, а 10% для успешной адаптации стараются подружиться с коллегами.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» рассказал, что учителя не могут постоянно «быть в ресурсе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить