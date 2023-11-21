Врач Демьяновская: первые признаки коклюша схожи с симптомами ОРВИ

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как определить первые симптомы коклюша.

Признаки заболевания обычно появляются в течение пяти — десяти дней после контакта с заболевшим, их легко спутать с ОРВИ, сообщила она в беседе с газетой «Известия».

Это слабость, першение в горле и кашель, повышение температуры, насморк. По мере прогрессирования инфекции возникают характерные проявления — затруднённое дыхание, приступы сильного кашля.

«В отличие от простуды, у людей, больных коклюшем, кашель может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев», — отметила Демьяновская.

При этом у некоторых детей может не быть кашля, но наличествуют трудности с дыханием, как будто ребёнку не хватает воздуха, может синеть носогубный треугольник. Такой «тихий» приступ может закончиться временной остановкой дыхания и судорогами, предупредила врач и посоветовала в этом случае незамедлительно вызывать скорую.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что коклюш можно отличить по характеру кашля.