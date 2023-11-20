В школу Краснодара поступило сообщение о ложном минировании

В краснодарскую школу №94 поступило ложное сообщение о минировании.

«В соответствии с регламентом в подобных случаях учеников и педагогов эвакуировали. На место оперативно прибыли экстренные службы... Выяснилось, что информация о минировании школы была ложной», — говорится в сообщении оперштаба региона.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются личности нарушителей, которые сообщили ложную информацию.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее заявил, что поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ на полуострове.

В апреле школьница из Читы решила сообщить в полицию о якобы минировании образовательного учреждения из-за того, что не подготовила реферат по химии.