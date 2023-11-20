В школу Краснодара поступило сообщение о ложном минировании
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«В соответствии с регламентом в подобных случаях учеников и педагогов эвакуировали. На место оперативно прибыли экстренные службы... Выяснилось, что информация о минировании школы была ложной», — говорится в сообщении оперштаба региона.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются личности нарушителей, которые сообщили ложную информацию.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее заявил, что поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ на полуострове.
В апреле школьница из Читы решила сообщить в полицию о якобы минировании образовательного учреждения из-за того, что не подготовила реферат по химии.