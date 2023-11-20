RT в Telegram
Подпишись

В школу Краснодара поступило сообщение о ложном минировании

Короткая ссылка
В краснодарскую школу №94 поступило ложное сообщение о минировании.
В школу Краснодара поступило сообщение о ложном минировании
  • Gettyimages.ru
  • © uatp2

«В соответствии с регламентом в подобных случаях учеников и педагогов эвакуировали. На место оперативно прибыли экстренные службы... Выяснилось, что информация о минировании школы была ложной», — говорится в сообщении оперштаба региона.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются личности нарушителей, которые сообщили ложную информацию.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее заявил, что поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ на полуострове.

В апреле школьница из Читы решила сообщить в полицию о якобы минировании образовательного учреждения из-за того, что не подготовила реферат по химии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить