В Чите ученица решила «заминировать» школу и сорвать уроки

Короткая ссылка
Школьница из Читы решила сообщить в полицию о якобы минировании образовательного учреждения из-за того, что не подготовила реферат по химии.
В Чите ученица решила «заминировать» школу и сорвать уроки
  • РИА Новости

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на УМВД России по Забайкальскому краю, получив соответствующее сообщение, полиция эвакуировала из школы 180 человек, после чего осмотрела помещения. 

«В ходе осмотра помещений опасных предметов обнаружено не было», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно впоследствии, девочка 2007 года рождения накануне познакомилась с неизвестным в одной из социальных сетей. Он и согласился сделать анонимное сообщение.

По факту ЧП в отношении подростка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее Inforeactor передавал, что в суд направили уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей Красноярска, обвиняемых в ложном минировании образовательных учреждений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить