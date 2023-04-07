В Чите ученица решила «заминировать» школу и сорвать уроки

Школьница из Читы решила сообщить в полицию о якобы минировании образовательного учреждения из-за того, что не подготовила реферат по химии.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на УМВД России по Забайкальскому краю, получив соответствующее сообщение, полиция эвакуировала из школы 180 человек, после чего осмотрела помещения.

«В ходе осмотра помещений опасных предметов обнаружено не было», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно впоследствии, девочка 2007 года рождения накануне познакомилась с неизвестным в одной из социальных сетей. Он и согласился сделать анонимное сообщение.

По факту ЧП в отношении подростка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее Inforeactor передавал, что в суд направили уголовное дело в отношении двух 18-летних жителей Красноярска, обвиняемых в ложном минировании образовательных учреждений.