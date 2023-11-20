Педиатр Одинаева заявила о важности распорядка дня для детского иммунитета
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, ребёнок становится более уязвимым для инфекций, если мало спит, недостаточно гуляет и в целом переутомляется. Также важно правильное питание.
Одинаева рекомендует составить распорядок дня и придерживаться его.
Укреплению иммунитета также способствуют игры, спортивные состязания, зарядка.
«Не следует забывать о правилах гигиены. Важно мыть руки после прогулки и перед едой, проводить влажную уборку в помещении не реже раза в сутки. Для профилактики рекомендуется проветривать детскую один раз в день по полчаса», — добавила врач.
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