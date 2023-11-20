Педиатр Одинаева заявила о важности распорядка дня для детского иммунитета

Главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева заявила, что осенью и зимой особенно важно следить за иммунитетом ребёнка.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, ребёнок становится более уязвимым для инфекций, если мало спит, недостаточно гуляет и в целом переутомляется. Также важно правильное питание.

Одинаева рекомендует составить распорядок дня и придерживаться его.

Укреплению иммунитета также способствуют игры, спортивные состязания, зарядка.

«Не следует забывать о правилах гигиены. Важно мыть руки после прогулки и перед едой, проводить влажную уборку в помещении не реже раза в сутки. Для профилактики рекомендуется проветривать детскую один раз в день по полчаса», — добавила врач.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.