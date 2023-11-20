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В ХМАО вакансия Деда Мороза стала самой выгодной новогодней подработкой

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В Ханты-Мансийском автономном округе самыми выгодными новогодними подработками стали вакансии Деда Мороза и Снегурочки. Актёрам предлагают оплату в размере 30—60 тыс. рублей.
В ХМАО вакансия Деда Мороза стала самой выгодной новогодней подработкой
  • Gettyimages.ru
  • © Henrik Sorensen

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные «Авито Работы».

Ещё одно выгодное предложение в регионе — упаковщик сладких новогодних подарков. В зависимости от графика сотрудникам предлагают оплату от 44 тыс. до 52 тыс. рублей.

Также в регионе востребованы продавцы пиротехники. Им готовы предложить зарплату от 35 тыс. рублей и проценты от продаж.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что зимний сезон на ВДНХ откроется 24 ноября. На площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя «Восток» начнёт работу каток.

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