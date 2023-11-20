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Психолог Мурзина рассказала о способах избавиться от чрезмерной спешки

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Семейный и клинический психолог Светлана Мурзина рассказала о способах избавиться от так называемого синдрома «белого кролика» — беспокойного состояния по любому поводу и чрезмерной спешки.
Психолог Мурзина рассказала о способах избавиться от чрезмерной спешки
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт посоветовала учиться организовывать свой день — вовремя ложиться спать, выключать гаджеты за час до сна, гулять спокойным шагом.

Также желательно не наедаться на ночь, навести порядок в доме. Кроме того, рекомендуется составлять план на день.

По мнению эксперта, важно научиться говорить «нет» другим людям, в том числе родственникам и коллегам, чтобы отказаться от дополнительной незапланированной нагрузки.

Ранее клинический психолог Майя Андрияничева рассказала, что ощущение дискомфорта в жизни свидетельствует о необходимости перемен и их не стоит опасаться.

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