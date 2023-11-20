Нижегородские врачи спасли поранившего лицо бензопилой подростка

Нижегородские врачи спасли 14-летнего подростка, который поранил лицо бензопилой.

Об этом сообщается в группе Нижегородской областной детской клинической больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Бригада челюстно-лицевых хирургов и ЛОР-врачей выполнила пластическую коррекцию целостности носа и губ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске врачи спали женщину, вытащив из неё внутрижелудочный баллон в виде шара для уменьшения аппетита.

Также на Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге госпитализировали трёхмесячную девочку с кровоизлиянием в мозг.