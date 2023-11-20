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Нижегородские врачи спасли поранившего лицо бензопилой подростка

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Нижегородские врачи спасли 14-летнего подростка, который поранил лицо бензопилой.
Нижегородские врачи спасли поранившего лицо бензопилой подростка
  • Gettyimages.ru
  • © FangXiaNuo

Об этом сообщается в группе Нижегородской областной детской клинической больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Бригада челюстно-лицевых хирургов и ЛОР-врачей выполнила пластическую коррекцию целостности носа и губ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске врачи спали женщину, вытащив из неё внутрижелудочный баллон в виде шара для уменьшения аппетита.

Также на Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге госпитализировали трёхмесячную девочку с кровоизлиянием в мозг.

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