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В Новороссийске врачи извлекли из желудка женщины шар для похудения

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В Новороссийске врачи спали женщину, вытащив из неё внутрижелудочный баллон в виде шара для уменьшения аппетита.
В Новороссийске врачи извлекли из желудка женщины шар для похудения
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом сообщили в городской больнице №1.

В организации заявили, что женщина носила шар дольше положенного срока, на стенке желудка образовалась крупная язва-пролежень с кровотечением.

«Врачи под руководством заведующего эндоскопическим отделением Давида Шагиняна извлекли из желудка шарик и спасли женщину», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова назвала в беседе с RT причины возникновения менингита, а также рассказала о наиболее частых симптомах заболевания.

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