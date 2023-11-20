В Новороссийске врачи извлекли из желудка женщины шар для похудения
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Об этом сообщили в городской больнице №1.
В организации заявили, что женщина носила шар дольше положенного срока, на стенке желудка образовалась крупная язва-пролежень с кровотечением.
«Врачи под руководством заведующего эндоскопическим отделением Давида Шагиняна извлекли из желудка шарик и спасли женщину», — приводит сообщение РИА Новости.
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