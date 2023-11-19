Педиатр Мулюкова: менингит не возникает от переохлаждения или прогулки без шапки

Врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова назвала в беседе с RT причины возникновения менингита, а также рассказала о наиболее частых симптомах заболевания.

«Менингит — тяжёлое воспалительное заболевание головного мозга и его оболочек. Вызвать менингит могут бактерии, вирусы и грибки. Также болезнь возникает как осложнение на фоне кори, гриппа, ветряной оспы и подобных инфекций. Но чаще всего возбудителем менингита становятся бактерии: менингококк, гемофильная палочка, пневмококк. Менингитом можно заболеть, если вступить в контакт с больным человеком. Эта болезнь не возникает от переохлаждения, прогулки без шапки или поедания мороженого», — уточнила врач.

При этом эксперт предупредила, что последствия менингита сказываются на способностях человека ходить, говорить, мыслить, слышать, видеть.

«Коварство менингита в том, что на начальной стадии его легко спутать с отитом или ОРВИ, поскольку симптомы заболеваний отчасти похожи. Менингококк хитёр, проявляться он может разнообразно: от обычного насморка до тотального поражения всех органов. В 80% случаев всё начинается как стандартная ОРВИ: растёт температура, появляются насморк и боль в горле, беспокоят слабость и головная боль», — объяснила педиатр.

По её словам, к отличительным признакам менингита относятся очень высокая температура, тошнота и рвота, сильная головная боль, светобоязнь, спутанность сознания и невозможность согнуть шею, подтянуть подбородок к груди — это происходит из-за повышенного тонуса мышц.

«При этом у детей классические симптомы могут не проявляться. Но заболевший менингитом ребёнок утратит активность, станет раздражительным, будет отказываться от еды, его могут беспокоить судороги, большой родничок может набухнуть. Ещё один важный признак менингита — высыпания на коже в виде мелких кровоподтеков в форме звёздочек», — подчеркнула врач.

Она добавила, что лучший способ предотвратить развитие менингита — прививка.

«На сегодняшний день существуют вакцины от трёх самых распространённых бактерий, вызывающих менингит: менингококка, пневмококка, гемофильной инфекции. Также следует прививаться от кори, гриппа, краснухи, ветряной оспы и других инфекций, на фоне которых может развиться менингит», — заключила Мулюкова.

Ранее эксперт рынка HealthNet («ХелсНет») Национальной технологической инициативы НТИ доктор медицинских наук иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал в беседе с RT, кому показана вакцинация от менингококковой инфекции.