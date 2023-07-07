Иммунолог Продеус: ревакцинация от менингококковой инфекции нужна раз в 5—7 лет

Эксперт рынка HealthNet («ХелсНет») Национальной технологической инициативы НТИ, доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал в беседе с RT, кому показана вакцинация от менингококковой инфекции.

Продеус объяснил, что вакцинация обычно рекомендуется в возрасте с девяти месяцев до двух лет.

«Тогда делается двухкратная прививка с разницей в три месяца. Затем рекомендуется ревакцинация в 15—17 лет. К сожалению, вакцинация не даёт пожизненной защиты, в среднем ревакцинацию стоит делать раз в 5—7 лет. Если вакцинация не была проведена в детском возрасте, старше пяти лет делается одноразовая вакцина», — заявил специалист.

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал в беседе с RT, что вакцинация снижает риски развития тяжёлого течения заболевания. Кроме того, по его словам, необходимо значительно расширять объём вакцинации.

«Сделать это в рамках Национального календаря прививок имеет смысл, либо как в ряде стран — можно резко расширить группы тех, кому показана вакцинация», — подчеркнул эксперт.

По словам главного врача Лаборатории «Гемотест Кавказ» Давида Биченова, болезнь может угрожать людям, которые часто находятся в организованных коллективах.

«Например, жильцам общежитий, работникам цехов, военным в казармах, ученикам детских учреждений. В группе особого риска дети до пяти лет, основной поток заболевших — именно малыши. Лучший способ подготовить организм к встрече с инфекцией — вакцинация. Введение вакцины позволяет выработать стойкий иммунитет, скорость формирования которого зависит от особенностей организма: обычно от десяти дней до трёх месяцев», — рассказал врач.

Вакцинация рекомендована детям и подросткам (от года до 18 лет), студентам, живущим в общежитиях, а также взрослым старше 55 лет, заявил собеседник RT.

«В регионах, где отмечена вспышка заболевания, прививку стоит сделать всем, особенно людям с хроническими заболеваниями, а также работающим в организованных коллективах, медработникам», — заключил он.

Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в Екатеринбурге скончались два сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией.