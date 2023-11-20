Врач Горев: новые технологии повышают шансы на выживание недоношенных детей

Главный врач ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница» ДЗМ неонатолог Валерий Горев назвал детей, появившихся на свет в период до 26 недель, самыми уязвимыми, но также отметил, что современный уровень медицины позволяет спасать таких новорождённых.

Дети, которые рождаются после 26—28 недели, имеют более благоприятный прогноз, отметил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом, по его словам, новые современные технологии позволяют добиваться «колоссальных и быстрых результатов» в работе, в том числе с недоношенными детьми.

«Но тем не менее: вот ребёнок 380 г, ребёнок 23 недель — и всё получилось. В этом отношении самое главное — это наша профессиональная готовность», — резюмировал Горев.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.