Врач Баранов: температуру выше 38 градусов у детей следует купировать

Заведующий отделением оториноларингологии ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина ФМБА России, доцент кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова кандидат медицинских наук Константин Баранов напомнил, что подходить к терапии острых респираторных заболеваний у детей надо рационально.

При насморке и боли в горле следует использовать топические (то есть местные) средства для локального воздействия на слизистую оболочку, поделился специалист в беседе с сайтом kp.ru.

Но ключевую роль в лечении данных состояний играет именно системная противовирусная терапия, отметил врач.

Баранов напомнил, что высокую температуру (выше 38 градусов), которая сопровождается симптомами интоксикации, следует купировать, чтобы избежать осложнений. При этом не надо забывать, что повышение температуры — это защитная реакция организма ребёнка, в том числе на инфекционную атаку.

Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр России Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» назвал вакцинацию главным способом уберечься от кори. По его словам, прививка даёт устойчивый иммунитет.