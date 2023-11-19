RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии мужчину подозревают в убийстве своих детей

Короткая ссылка
В Удмуртии 29-летнего мужчину подозревают в том, что он убил двух своих детей ножом, сообщает СУ СК по региону.
В Удмуртии мужчину подозревают в убийстве своих детей
  • РИА Новости

Отмечается, что тела детей были обнаружены в Кезском районе.

«По данным следствия, подозреваемый утром 18 ноября 2023 года, испытывая личную неприязнь к супруге в связи с бракоразводным процессом, ударил спящих 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом в область сердца», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан полицией в лесном массиве.

Ранее в СК заявили, что в Ачинске Красноярского края найдено тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти.

По словам источника RT, у мальчика на теле были зафиксированы ножевые ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить