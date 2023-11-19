В Удмуртии мужчину подозревают в убийстве своих детей

В Удмуртии 29-летнего мужчину подозревают в том, что он убил двух своих детей ножом, сообщает СУ СК по региону.

Отмечается, что тела детей были обнаружены в Кезском районе.

«По данным следствия, подозреваемый утром 18 ноября 2023 года, испытывая личную неприязнь к супруге в связи с бракоразводным процессом, ударил спящих 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом в область сердца», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан полицией в лесном массиве.

Ранее в СК заявили, что в Ачинске Красноярского края найдено тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти.

По словам источника RT, у мальчика на теле были зафиксированы ножевые ранения.