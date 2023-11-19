В Удмуртии мужчину подозревают в убийстве своих детей
- РИА Новости
Отмечается, что тела детей были обнаружены в Кезском районе.
«По данным следствия, подозреваемый утром 18 ноября 2023 года, испытывая личную неприязнь к супруге в связи с бракоразводным процессом, ударил спящих 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом в область сердца», — говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан полицией в лесном массиве.
Ранее в СК заявили, что в Ачинске Красноярского края найдено тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти.
По словам источника RT, у мальчика на теле были зафиксированы ножевые ранения.