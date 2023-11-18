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RT: у убитого в Ачинске 12-летнего мальчика зафиксированы ножевые ранения

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У 12-летнего мальчика, чьё тело с признаками насильственной смерти было найдено в Ачинске Красноярского края, на теле были зафиксированы ножевые ранения.
RT: у убитого в Ачинске 12-летнего мальчика зафиксированы ножевые ранения
  • Gettyimages.ru

Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах. 

Ранее в СК заявили, что в Ачинске Красноярского края найдено тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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