RT: у убитого в Ачинске 12-летнего мальчика зафиксированы ножевые ранения
У 12-летнего мальчика, чьё тело с признаками насильственной смерти было найдено в Ачинске Красноярского края, на теле были зафиксированы ножевые ранения.
- Gettyimages.ru
Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах.
Ранее в СК заявили, что в Ачинске Красноярского края найдено тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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