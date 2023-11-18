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В красноярском Ачинске найдено тело 12-летнего мальчика

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В СК заявили, что в Ачинске Красноярского края найдено тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти.
В красноярском Ачинске найдено тело 12-летнего мальчика
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка», — отмечается в заявлении.

По данным ведомства, 17 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Ачинска о том, что её 12-летний сын не вернулся из школы после уроков. В рамках поисковых мероприятий тело ребёнка было обнаружено на следующий день в реке Мазулька с признаками насильственной смерти.

Следователями проведён осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства гибели ребёнка.

13 ноября в Ямало-Ненецком автономном округе, в селе Самбург Пуровского района, водолазы обнаружили тело подростка, пропавшего 2 ноября.

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