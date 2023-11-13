В селе ЯНАО водолазы подняли из реки тело пропавшего 2 ноября подростка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного следственного управления СК России.
Подросток пропал вечером 2 ноября. Из-за сложных погодных условий вертолёт со спасателями смог вылететь к месту происшествия только 10 ноября.
Следователи окружного СУ СКР возбудили уголовное дело.
В октябре сообщалось, что 12-летний мальчик провалился под лёд в Кандалакшском районе Мурманской области. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту происшествия.