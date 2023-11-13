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В селе ЯНАО водолазы подняли из реки тело пропавшего 2 ноября подростка

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В Ямало-Ненецком автономном округе, в селе Самбург Пуровского района, 13 ноября водолазы обнаружили тело подростка, пропавшего 2 ноября.
В селе ЯНАО водолазы подняли из реки тело пропавшего 2 ноября подростка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного следственного управления СК России.

Подросток пропал вечером 2 ноября. Из-за сложных погодных условий вертолёт со спасателями смог вылететь к месту происшествия только 10 ноября.

Следователи окружного СУ СКР возбудили уголовное дело.

В октябре сообщалось, что 12-летний мальчик провалился под лёд в Кандалакшском районе Мурманской области. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту происшествия.

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