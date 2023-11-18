RT: в убийстве 12-летнего мальчика в Ачинске подозревают его друга

В убийстве 12-летнего мальчика в Ачинске (Красноярский край) подозревают его друга-ровесника, сообщил источник RT в правоохранительных органах.

По одной из версий следствия, конфликт между мальчиками произошёл, предположительно, когда дети играли в доме недалеко от того места, где нашли тело.

Подросток нанёс несколько ножевых ранений другу за то, что тот обозвал его маму.

После этого, как утверждается, мальчик отвёз на тележке тело убитого к реке.

Сейчас он находится на допросе, добавил источник.

Ранее в СК заявили, что в Ачинске Красноярского края найдено тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти.

По словам источника RT, у мальчика на теле были зафиксированы ножевые ранения.