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МЧС России доставит в сектор Газа ещё 30 т гуманитарной помощи

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МЧС России доставит населению сектора Газа ещё 30 т гуманитарной помощи, самолёт Ил-76 вылетел из Грозного в Египет, сообщает ведомство.

«МЧС России доставит ещё 30 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят его в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что Россия направила более 140 т гумпомощи для жителей сектора Газа.

Также президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за всестороннее содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.

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