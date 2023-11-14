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Путин поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации россиян из Газы

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Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за всестороннее содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.
Путин поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации россиян из Газы
  • РИА Новости

«Владимир Путин поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа», — сообщил Кремль.

Стороны выразили обеспокоенность «беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения» в секторе Газа.

«Подчёркнута принципиальная важность скорейшего прекращения кровопролития, освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы», — добавили в пресс-службе Путина.

В Каире ранее заявили, что Путин обсудил с ас-Сиси обстановку в секторе Газа в ходе телефонного разговора.

14 ноября борт МЧС России, на котором находится вторая группа эвакуированных россиян из сектора Газа, вылетел из Арабской Республики Египет.

13 ноября в Москву прилетел самолёт МЧС с первыми 70 россиянами, эвакуированными из Газы.

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