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Президенты России и Египта обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Газе

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Российский лидер Владимир Путин обсудил со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси обстановку в секторе Газа в ходе телефонного разговора, сообщил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми.
Президенты России и Египта обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Газе
  • AP
  • © Adel Hana

По его словам, стороны также обсудили усилия Каира по деэскалации конфликта, доставке гуманитарной помощи и эвакуации мирных граждан из Газы, заявила канцелярия президента Египта.

Кроме того, Фахми добавил, что Путин и ас-Сиси договорились активизировать усилия, которые направлены на прекращение огня в анклаве.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов поблагодарил посла Египта в Москве Назиху Нагари за содействие Каира в эвакуации россиян из сектора Газа.

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