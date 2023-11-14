Президенты России и Египта обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Газе

Российский лидер Владимир Путин обсудил со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси обстановку в секторе Газа в ходе телефонного разговора, сообщил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми.

По его словам, стороны также обсудили усилия Каира по деэскалации конфликта, доставке гуманитарной помощи и эвакуации мирных граждан из Газы, заявила канцелярия президента Египта.

Кроме того, Фахми добавил, что Путин и ас-Сиси договорились активизировать усилия, которые направлены на прекращение огня в анклаве.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов поблагодарил посла Египта в Москве Назиху Нагари за содействие Каира в эвакуации россиян из сектора Газа.