Президенты России и Египта обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Газе
- AP
- © Adel Hana
По его словам, стороны также обсудили усилия Каира по деэскалации конфликта, доставке гуманитарной помощи и эвакуации мирных граждан из Газы, заявила канцелярия президента Египта.
Кроме того, Фахми добавил, что Путин и ас-Сиси договорились активизировать усилия, которые направлены на прекращение огня в анклаве.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов поблагодарил посла Египта в Москве Назиху Нагари за содействие Каира в эвакуации россиян из сектора Газа.