МЧС России доставит ещё 21 тонну гуманитарной помощи населению сектора Газа

Самолёт Ил-76 МЧС России доставит новую партию гумпомощи весом около 21 тонны для населения сектора Газа.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным Министерства, борт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Египет.

Отмечается, что в составе груза аварийные осветительные установки, генераторы, продукты и медикаменты.

Ранее сообщалось, что Россия направила более 140 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа.

Также президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за всестороннее содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.