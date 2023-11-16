МЧС России доставит ещё 21 тонну гуманитарной помощи населению сектора Газа
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
По данным Министерства, борт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Египет.
Отмечается, что в составе груза аварийные осветительные установки, генераторы, продукты и медикаменты.
Ранее сообщалось, что Россия направила более 140 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа.
Также президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за всестороннее содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.