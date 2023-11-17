В России назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на службу исследований сервиса по поиску работы HeadHunter.
По итогам анализа выяснилось, что самый высокий доход среди рабочих специальностей — у водителей такси — в среднем от 82 тыс. до 105 тыс. рублей в месяц в зависимости от величины населённого пункта.
На втором месте оказались курьеры с ежемесячным доходом 91—94 тыс. рублей, на третьем — торговые представители с уровнем заработка от 65 тыс. до 74 тыс. рублей в месяц.
Ранее в Ульяновской области рассказали о реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», в рамках которого проводится бесплатное профессиональное обучение.