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В России назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности

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Эксперты рынка провели исследование и выяснили, специалисты каких рабочих профессий могут рассчитывать на самые высокие зарплаты.
В России назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на службу исследований сервиса по поиску работы HeadHunter.

По итогам анализа выяснилось, что самый высокий доход среди рабочих специальностей — у водителей такси — в среднем от 82 тыс. до 105 тыс. рублей в месяц в зависимости от величины населённого пункта.

На втором месте оказались курьеры с ежемесячным доходом 91—94 тыс. рублей, на третьем — торговые представители с уровнем заработка от 65 тыс. до 74 тыс. рублей в месяц.

Ранее в Ульяновской области рассказали о реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», в рамках которого проводится бесплатное профессиональное обучение.

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