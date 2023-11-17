В России назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Эксперты рынка провели исследование и выяснили, специалисты каких рабочих профессий могут рассчитывать на самые высокие зарплаты.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на службу исследований сервиса по поиску работы HeadHunter.

По итогам анализа выяснилось, что самый высокий доход среди рабочих специальностей — у водителей такси — в среднем от 82 тыс. до 105 тыс. рублей в месяц в зависимости от величины населённого пункта.

На втором месте оказались курьеры с ежемесячным доходом 91—94 тыс. рублей, на третьем — торговые представители с уровнем заработка от 65 тыс. до 74 тыс. рублей в месяц.

Ранее в Ульяновской области рассказали о реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», в рамках которого проводится бесплатное профессиональное обучение.