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Участниками проекта «Содействие занятости» стали 1900 жителей Ульяновской области

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В Ульяновской области рассказали о реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», в рамках которого проводится бесплатное профессиональное обучение.

Об этом сообщает mosaica.ru.

С начала 2023 года прошли профобучение по востребованным на рынке труда профессиям и повысили квалификацию более 1000 жителей региона.

Как заявил руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов области Павел Калашников, всего в этом году участниками проекта стали 1900 человек.

Ранее новое исследование показало, что в Санкт-Петербурге в 2023 году число вакансий в формате удалённой работы выросло в два раза.

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