Участниками проекта «Содействие занятости» стали 1900 жителей Ульяновской области
Об этом сообщает mosaica.ru.
С начала 2023 года прошли профобучение по востребованным на рынке труда профессиям и повысили квалификацию более 1000 жителей региона.
Как заявил руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов области Павел Калашников, всего в этом году участниками проекта стали 1900 человек.
Ранее новое исследование показало, что в Санкт-Петербурге в 2023 году число вакансий в формате удалённой работы выросло в два раза.