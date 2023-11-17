Юрист Соловьёв рассказал о последствиях незаконной перепланировки в квартире

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, что грозит собственнику за проведение незаконной перепланировки в квартире.

«Согласно ст. 25 Жилищного кодекса, перепланировка — это изменение конфигурации помещения. Проще говоря, это практически полный перекрой квартиры: объединение помещений, возведение новых или перемещение старых стен, прорубание дверных проёмов. Жилищный кодекс позволяет совершать такие действия, только если это не нарушает права других лиц и не создаёт угрозу их безопасности», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, ч. 2 ст. 7.21 КоАП в новой редакции предусматривает ответственность за самовольные переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме.

«За подобные действия установлена ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей», — напомнил специалист.

Однако если экспертиза подтвердит, что обрушение произошло по вине владельца квартиры, сделавшего незаконную (без разрешения и соответствующих согласований) перепланировку, то утратившие жильё граждане могут обратиться в суд с требованием компенсации материального и морального ущерба, отметил Соловьёв.

Учитывая тяжкие последствия, в отношении собственника квартиры может быть возбуждено уголовное дело, добавил он.

«Такие прецеденты уже были, и тогда владелец квартиры отправился в колонию на 1,5 года. В целом можно говорить, что вопрос ответственности за незаконную перепланировку, повлёкшую тяжкие последствия, не в достаточной мере урегулирован нашим уголовным законом. Надеюсь, что данная трагедия приведёт к устранению законодательного пробела. Следствию предстоит выяснить, почему бездействовала управляющая компания, были ли сигналы о перепланировке и как на них реагировали в местном Бюро технической инвентаризации», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что ремонт в одной из квартир мог привести к частичному обрушению дома в Астрахани.

Вечером 16 ноября власти сообщили о частичном обрушении дома в Астрахани. Здание покинули 213 человек, среди которых 37 детей.

Из-под завалов извлечено тело хозяйки одной из квартир 1939 года рождения.