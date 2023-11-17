«Идёт разбор повреждённых конструкций»: в МЧС Астрахани заявили об отсутствии людей под завалами обрушившегося дома

В МЧС Астраханской области заявили, что под завалами частично обрушившегося вечером 16 ноября дома людей нет. По данным ведомства, личности всех граждан, проживающих в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют. Между тем в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела. По предварительной информации следователей, дом мог обрушиться из-за ремонтных работ, в ходе которых были повреждены несущие конструкции.

Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по факту частичного обрушения жилого дома в Астрахани.

«В Астрахани по факту частичного обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, обрушение здания произошло при проведении в одной из квартир дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции.

Напомним, вечером в четверг, 16 ноября, в Астрахани произошло частичное обрушение жилого дома. Из дома были эвакуированы 213 человек. Как ранее сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram, одна женщина 1939 года рождения погибла.

В МЧС Астраханской области утром 17 ноября сообщили, что людей под завалами дома нет.

«Согласно списку учёта жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют. Идёт разбор повреждённых строительных конструкций», — говорится в сообщении ведомства.

Позднее в МЧС заявили, что с помощью специализированной техники вывезено 90% обломков на месте обрушения.

Как сообщил Бабушкин в Telegram около 02:00 мск, по оценке спасателей, разбор завалов будет завершён до 14:00 17 ноября. После этого по периметру места происшествия будет выставлено ограждение.

Кроме того, он заявил, что в Астраханской области был введён региональный режим ЧС.

«Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы», — пояснил он.

Наряду с этим Бабушкин рассказал, что были открыты три пункта временного размещения, готовые принять жителей дома. Как следует из ночной публикации губернатора, в ПВР поступили пять человек, среди которых семья с ребёнком-подростком и молодая пара.

Позднее глава Астрахани Олег Полумордвинов заявил, что в ПВР обратились семь человек, в том числе семья с ребёнком.

«Им оказана вся необходимая помощь. Организовано горячее питание, созданы условия для ночлега. С ними работает психолог», — написал Полумордвинов в Telegram.

РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя Минстроя Астраханской области, что капитальный ремонт крыши и фасада частично обрушившегося дома проводился в 2018—2019 годах. По информации собеседника агентства, дом, где произошло ЧП, 1962 года постройки, он насчитывает пять этажей и 80 квартир.

Между тем начальник УМВД по Астраханской области Игорь Ромашкин поручил вне очереди восстановить документы жильцам частично обрушившегося дома.

«Организована работа прямых линий для граждан, утративших документы в результате трагедии. Всем обратившимся нуждающимся в кратчайшие сроки и вне очереди будут оказаны государственные услуги по линии Госавтоинспекции и миграционной службы полиции», — говорится в сообщении областного УМВД.

Трещина на доме

Житель пятиэтажки в Астрахани, где произошло частичное обрушение, ранее рассказал RT, что успел эвакуироваться из здания за мгновение до ЧП.

По его словам, он сразу позвонил в МЧС, когда в его квартире появилась трещина. Собеседник RT уточнил, что часть дома обвалилась на его глазах, как только он вышел на улицу.

«Услышал треск, потом второй... Захожу в комнату, а там идёт трещина», — рассказал он.

Мужчина сообщил, что сотрудники МЧС опрашивали жильцов в соседних домах, стучали в двери, искали потерпевших. Местные власти оперативно приехали и стали помогать людям с размещением, добавил собеседник RT.