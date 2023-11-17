Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала о проблемах в здании
- РИА Новости
По словам Нины Линченко, под окном квартиры была трещина.
«У меня на кухне под окном трещина, я показывала, говорила управляющей компании... Ну такую глупость сказали, что птички», — заявила она в беседе с «Известиями».
Линченко сообщила, что есть проблемы с канализацией в доме. Она добавила, что подвал течёт уже десять лет.
ЧП произошло вечером 16 ноября. Обрушилось два подъезда жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб.
По предварительным данным следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах.
Возбуждено уголовное дело.
В настоящее время с места обрушения вывезено 90% обломков.