Погибла женщина, несколько человек пропали без вести: в Астрахани частично обрушился жилой дом

В Астрахани произошло обрушение части жилого многоквартирного дома. По предварительным данным, погибла пожилая женщина. Как уточнил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести. Перед обрушением в МЧС поступила информация о появлении трещины в наружной стене здания. Спасатели успели эвакуировать 213 человек, в том числе 37 детей.

Вечером в четверг, 16 ноября, в Астрахани произошло частичное обрушение жилого дома. По предварительным данным, погиб один человек, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Как уточнил источник RT, речь идёт о 84-летней женщине.

Как сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram, для жителей дома организовано три пункта временного размещения, где их обеспечат горячим питанием и водой. Из дома эвакуировано 213 человек, в том числе 37 детей.

«Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим. По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания», — добавил он.

Кроме того, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил РИА Новости, что в двух больницах Астрахани подготовлены койки для приёма пострадавших. По его словам, на месте ЧП дежурят бригады скорой медицинской помощи.

К месту обрушения также выехал министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.

Разбор завалов

Перед обрушением от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, сообщили в Главном управлении МЧС России по области. После этого спасатели эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей.

По данным ведомства, при ЧП обрушились третий и четвёртый подъезды.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ спасатели также объявляли минуту тишины, чтобы выяснить, могут ли быть под завалами люди и определить их точное место нахождения.

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома

Расследование

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с обрушением дома в Астрахани. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

«Кроме того, по поручению главы ведомства с целью оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России», — говорится в сообщении СК.

Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома на площади Вокзальная, сообщил представитель ведомства.

По его словам, будет дана оценка обеспечению безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций. На место происшествия для координации деятельности работы правоохранительных органов и спецслужб выехал прокурор области Сергей Фрост, передаёт РИА Новости.

В то же время следственный отдел по Ленинскому району Астрахани СУ СК России по области объявил о проведении процессуальной проверки.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.