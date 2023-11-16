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СК: ремонт в квартире мог привести к частичному обрушению дома в Астрахани

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Ремонт в одной из квартир мог привести к частичному обрушению дома в Астрахани, сообщил Следственный комитет.
СК: ремонт в квартире мог привести к частичному обрушению дома в Астрахани
  • © УМВД России по Астраханской области

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — заявил СК.

Вечером 16 ноября власти сообщили о частичном обрушении дома на Привокзальной площади в Астрахани. Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.

Из-под завалов извлечено тело хозяйки одной из квартир 1939 года рождения.

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