Люди в России не примут тех, кто собирает деньги на нужды ВСУ и клевещет на свою Родину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Родина для всех одна, Родина всегда открыта для всех, кроме врагов», — сказал он в интервью студенческому информационному каналу MGIMO 360.

Песков напомнил, что часть уехавших за границу граждан собирают деньги на нужды ВСУ, а также выступают против своей страны.

«Вот этим людям уже невозможно будет сюда вернуться. Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут», — подчеркнул он.

Также Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же, как нынешний лидер Владимир Путин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность организации бесплатной горячей линии и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться в Россию.

Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.