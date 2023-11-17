Песков: в Россию могут вернуться все, кроме врагов
«Родина для всех одна, Родина всегда открыта для всех, кроме врагов», — сказал он в интервью студенческому информационному каналу MGIMO 360.
Песков напомнил, что часть уехавших за границу граждан собирают деньги на нужды ВСУ, а также выступают против своей страны.
«Вот этим людям уже невозможно будет сюда вернуться. Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут», — подчеркнул он.
Также Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же, как нынешний лидер Владимир Путин.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность организации бесплатной горячей линии и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться в Россию.
Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.