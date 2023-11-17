Для желающих вернуться в Россию релокантов призвали организовать горячую линию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность организации бесплатной горячей линии и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться в Россию. Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

Как отметил депутат, в последнее время разгорелась дискуссия о возвращении на Родину граждан России, которые покинули пределы страны в связи с началом cпециальной военной операции на Украине.

По словам Милонова, многие из тех, кто уехал, сегодня жалеют о скоропалительном решении и мечтают вернуться домой.

«Надо отметить, что многие принимали решение об отъезде под воздействием вражеской пропаганды, раздутой истерии или из мнимого чувства солидарности к определённым социальным кругам. Однако по прошествии времени иллюзии и заблуждения многих наших соотечественников рассеялись: заграница оказалась жестокой мачехой, издевающейся над россиянами», — подчеркнул собеседник RT.

При этом, как добавил парламентарий, подавляющее большинство релокантов не участвовали в каких-то мероприятиях по очернению страны или армии.

«Прошу вас рассмотреть возможность организации бесплатной горячей линии и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться домой. Благодаря такой линии наши уехавшие соотечественники могли бы узнать последнюю достоверную информацию о механизме возвращения, работе пропускных и пограничных пунктов, развеять клеветническую информацию о положении реальных дел в России или попросить о помощи и содействии в возвращении», — говорится в тексте обращения.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что России не по пути с поддержавшими киевский режим релокантами, при этом остальных Родина ждёт.