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Песков: России не по пути с поддержавшими Киев релокантами, остальных родина ждёт

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что России не по пути с поддержавшими киевский режим релокантами, при этом остальных родина ждёт.
Песков: России не по пути с поддержавшими Киев релокантами, остальных родина ждёт
  • РИА Новости

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, покинувшим Россию и совершившим «подлые поступки», необходимо знать, что в случае возвращения на российскую территорию им «обеспечен Магадан».

Песков, комментируя эти заявления, предположил, что Володин говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию и стал на сторону киевского режима.

«Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что подавляющее большинство граждан, которые уехали из России, — люди, свободно выбирающие, где им жить.

«И, конечно, эти люди, они всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина — Россия. И она всегда их ждёт», — резюмировал он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «релоканты одиноки и никому не нужны».

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