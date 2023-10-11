Песков: России не по пути с поддержавшими Киев релокантами, остальных родина ждёт
- РИА Новости
Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, покинувшим Россию и совершившим «подлые поступки», необходимо знать, что в случае возвращения на российскую территорию им «обеспечен Магадан».
Песков, комментируя эти заявления, предположил, что Володин говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию и стал на сторону киевского режима.
«Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», — отметил представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что подавляющее большинство граждан, которые уехали из России, — люди, свободно выбирающие, где им жить.
«И, конечно, эти люди, они всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина — Россия. И она всегда их ждёт», — резюмировал он.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «релоканты одиноки и никому не нужны».