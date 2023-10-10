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Володин призвал принять меры, чтобы не пускать релокантов в Россию

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что релокантам, покинувшим Россию и совершившим «подлые поступки», необходимо знать, что их обратно не ждут.

«Когда говорим о релокантах — тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому, кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал председатель нижней палаты российского парламента.

По его мнению, депутатам Государственной думы необходимо сделать всё, чтобы подобных релокантов в России не было.

Володин также считает, что раз уж релоканты сделали свой выбор в пользу другого государства, то «пускай надевают форму и защищают ту страну, которую они выбрали для себя родиной».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «релоканты одиноки и никому не нужны». 

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