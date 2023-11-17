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Песков: следующий президент России должен быть таким же, как Путин

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уверен, что следующий президент России должен быть таким же, как нынешний лидер Владимир Путин.
Песков: следующий президент России должен быть таким же, как Путин
  • РИА Новости

Такое мнение Песков высказал в интервью студенческому информационному каналу MGIMO 360.

«Таким же», — сказал он, отвечая на вопрос о том, каким должен быть следующий российский президент.

Ранее Песков выразил мнение, что вряд ли кто сможет составить реальную конкуренцию на выборах президенту страны Владимиру Путину.

В сентябре Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.

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