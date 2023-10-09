Песков: вряд ли кто может составить Путину реальную конкуренцию на выборах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что вряд ли кто сможет составить реальную конкуренцию на выборах президенту страны Владимиру Путину.

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Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совет Федерации может объявить дату президентских выборов в России в декабре.