Климов: Совфед в декабре может объявить дату президентских выборов в России

Совет Федерации может объявить дату президентских выборов в России в декабре.

Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин ещё не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если это произойдёт, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.