Узнать больше

Песков: в случае баллотирования Путина конкурировать с ним никто не сможет

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин ещё не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.
Песков: в случае баллотирования Путина конкурировать с ним никто не сможет
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Путин ещё не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру.

«Но если мы предположим, что президент всё-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе ему никто составить не может», — приводит РИА Новости его слова в интервью РБК.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах главы столицы с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить