Песков: в случае баллотирования Путина конкурировать с ним никто не сможет

Российский лидер Владимир Путин ещё не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Путин ещё не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру.

«Но если мы предположим, что президент всё-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе ему никто составить не может», — приводит РИА Новости его слова в интервью РБК.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах главы столицы с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов.