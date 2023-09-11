Собянин побеждает на выборах мэра Москвы после обработки 100% протоколов УИК
Мэр Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов УИК.
Об этом говорится на сайте ЦИК.
При этом его ближайший конкурент — депутат Мосгордумы Леонид Зюганов набирает 8,11% голосов.
Ранее Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах и пообещал сделать Москву ещё лучше.
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