Собянин побеждает на выборах мэра Москвы после обработки 100% протоколов УИК

Мэр Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов УИК.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

При этом его ближайший конкурент — депутат Мосгордумы Леонид Зюганов набирает 8,11% голосов.

Ранее Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах и пообещал сделать Москву ещё лучше.