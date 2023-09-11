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Собянин побеждает на выборах мэра Москвы после обработки 100% протоколов УИК

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Мэр Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов УИК.
Собянин побеждает на выборах мэра Москвы после обработки 100% протоколов УИК

Об этом говорится на сайте ЦИК.

При этом его ближайший конкурент — депутат Мосгордумы Леонид Зюганов набирает 8,11% голосов.

Ранее Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах и пообещал сделать Москву ещё лучше.

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