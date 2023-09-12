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Путин — о выборах президента: когда парламент назначит дату, тогда и поговорим

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Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.
Путин — о выборах президента: когда парламент назначит дату, тогда и поговорим
  • РИА Новости

«У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года. Когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим», — объяснил Путин в ходе заседания ВЭФ-2023.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин ещё не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если это произойдёт, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.

Также Песков заявил, что российский лидер своевременно сообщит, будет ли участвовать в выборах в 2024 году.

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