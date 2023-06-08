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Песков: Путин своевременно сообщит, будет ли участвовать в выборах в 2024 году

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин своевременно сообщит, будет ли участвовать в выборах в 2024 году.
Песков: Путин своевременно сообщит, будет ли участвовать в выборах в 2024 году
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писала, что Путин может сообщить о своём решении якобы «после ноября».

Песков в ответ на это напомнил, что у выборов, в том числе у начала предвыборной кампании, есть свой график.

«Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперёд», — заявил представитель Кремля.

В феврале Песков заявил, что Владимир Путин пока не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году.

Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что политсила будет выдвигать своего кандидата на выборах президента в 2024 году.

Съезд СРЗП ранее поддержал инициативу лидера партии Сергея Миронова не выдвигать кандидата от партии на президентские выборы и поддержать Путина. 

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