Врач Артемьева рассказала о плюсах отказа от курения

Врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева рассказала, к каким положительным эффектам может привести отказ от курения.

«Курение является одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Отказ от пагубной привычки снизит риск этих патологий», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, улучшится функция лёгких, обоняние, вкусовые ощущения.

«Повысится общий уровень здоровья. Отказ от курения способствует укреплению иммунитета, повышению энергии, улучшению сна и настроения», — отметила Артемьева.

Она добавила, что также снизится риск развития хронических заболеваний, например, бронхиальной астмы.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.