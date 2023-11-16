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Врач Артемьева рассказала о плюсах отказа от курения

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Врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева рассказала, к каким положительным эффектам может привести отказ от курения.
Врач Артемьева рассказала о плюсах отказа от курения
  • Gettyimages.ru
  • © eggeeggjiew

«Курение является одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Отказ от пагубной привычки снизит риск этих патологий», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, улучшится функция лёгких, обоняние, вкусовые ощущения.

«Повысится общий уровень здоровья. Отказ от курения способствует укреплению иммунитета, повышению энергии, улучшению сна и настроения», — отметила Артемьева.

Она добавила, что также снизится риск развития хронических заболеваний, например, бронхиальной астмы.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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