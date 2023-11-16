Большинство жителей Москвы работали в ноябрьские праздники
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».
Отмечается, что в опросе участвовали 10 тыс. человек.
Также в исследовании указывается, что 36% респондентов работодатель оплатил переработки в двойном размере, премии получили 14%, дополнительные дни отдыха взяли 15% опрошенных.
«Согласно Трудовому кодексу, дополнительный выходной является альтернативной компенсацией за официально оформленную сверхурочную работу, которую может выбрать любой сотрудник», — отметил управляющий директор портала «Авито Работа» Артём Кумпель.
Ранее в Челябинской области рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября.