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Большинство жителей Москвы работали в ноябрьские праздники

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Новое исследование показало, что в ноябрьские праздники 2023 года большинство жителей Москвы (54%) провели на работе.
Большинство жителей Москвы работали в ноябрьские праздники
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

Отмечается, что в опросе участвовали 10 тыс. человек.

Также в исследовании указывается, что 36% респондентов работодатель оплатил переработки в двойном размере, премии получили 14%, дополнительные дни отдыха взяли 15% опрошенных.

«Согласно Трудовому кодексу, дополнительный выходной является альтернативной компенсацией за официально оформленную сверхурочную работу, которую может выбрать любой сотрудник», — отметил управляющий директор портала «Авито Работа» Артём Кумпель.

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