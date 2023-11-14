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В Челябинской области рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября

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В Челябинской области начальник производства на станочном предприятии и специалист по строительно-технической экспертизе стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий в ноябре 2023 года.
В Челябинской области рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Зарплата.ру».

Отмечается, что зарплата специалистов в этих сферах деятельности составляет 150—300 тыс. рублей.

Также в список попали главный геолог в частной компании (от 150 тыс. рублей), косметолог-дерматовенеролог (от 150 тыс. рублей), менеджер по продажам запчастей к автокранам (от 100 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что число вакансий в Омской области выросло на 37% в 2023 году.

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