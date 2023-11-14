В Челябинской области рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Зарплата.ру».
Отмечается, что зарплата специалистов в этих сферах деятельности составляет 150—300 тыс. рублей.
Также в список попали главный геолог в частной компании (от 150 тыс. рублей), косметолог-дерматовенеролог (от 150 тыс. рублей), менеджер по продажам запчастей к автокранам (от 100 тыс. рублей).
Ранее сообщалось, что число вакансий в Омской области выросло на 37% в 2023 году.